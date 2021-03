Livesector slaakt noodkreet: “Nog een zomer verliezen, betekent misschien wel de definitieve doodsteek”

In een open brief vragen LIVE2020 en het Live Sector Overleg om de livemuzieksector gecontroleerd en gefaseerd te openen. “Nog een zomer verliezen, betekent misschien wel de definitieve doodsteek”, klinkt het.

“Laat de sector gecontroleerd en gefaseerd opnieuw opengaan en zijn economische en maatschappelijk onwaarschijnlijk essentiële positie - ter bevordering van ons bruto nationaal geluk - opnieuw innemen”, schrijft Mike Naert namens LIVE 2020, het fonds dat geld inzamelt voor wie livemuziek mogelijk maakt en nu in financiële moeilijkheden terechtkomt, en het Live Sector Overleg.

De livemuzieksector is al een jaar solidair, maar de nood om opnieuw aan de slag te gaan is groot, bij iedereen die liveconcerten mogelijk maakt. “De livemuzieksector bestaat niet alleen uit de artiesten op de podia, maar ook uit vele geluids- en lichttechniekers, managers, bookingsagenten, organisatoren, productie- en communicatiemensen, roadies, tourmanagers, podiumbouwers, horecamensen, veiligheidspersoneel, programmatoren en duizenden vrijwilligers”, aldus Naert.

Quote Niet alleen voor ons eigen mentaal welzijn, maar ook voor het maatschap­pe­lijk welzijn, vragen we het volgende: doe onze deuren open

De livemuzieksector is altijd een solidaire sector geweest, klinkt het, ook tijdens de coronacrisis. “Een stap opzij zetten voor de zorg, niet bijdragen aan het virologisch budget, zodat de kinderen naar school kunnen blijven gaan. Zodat winkels kunnen openblijven. Zodat andere economische sectoren kunnen blijven draaien. Zodat we naar het park kunnen, blijven bewegen en genieten van een relatieve vrijheid. We doen dat, we zijn solidair.” Maar volgens LIVE2020 en het Live Sector Overleg is de prijs die de livemuzieksector daarvoor betaalt te hoog: een economisch verlies van 90 procent en kelderende mentale gezondheid van de medewerkers. En dat terwijl het totale herstel pas tegen eind 2022, begin 2023 verwacht wordt.

“Nog een zomer verliezen, betekent misschien wel de definitieve doodsteek. De festivals staan in voor 65 procent van de jaarlijkse omzet in onze sector, maar staan ook symbool voor ons zomers geluk, vrijheid, samenzijn en collectief artistiek genot”, besluit Naert. “Niet alleen voor ons eigen mentaal welzijn, maar ook voor het maatschappelijk welzijn, vragen we het volgende: doe onze deuren open.”

Vervoort: “Bij heropeningen moet sector op eerste rij staan”

Indien er in het kader van de coronacrisis in mei heropeningen komen, moet de cultuursector op de eerste rij staan. Dat zei Brussels minister Rudi Vervoort vrijdag in het parlement van de Franstalige Brusselaars (Cocof) waar hij ondervraagd werd over de steun aan de Franstalige cultuursector in Brussel. Indien de vaccinatiecampagne verloopt zoals gehoopt, kan er versoepeld worden, sprak Vervoort voorzichtig.

“De cultuuroperatoren willen vooral weer voorstellingen met publiek... We moeten lof hebben voor zij die zich hebben aangepast aan de realiteit van de gezondheidscrisis”, vond Rudi Vervoort. Volgens hem zijn er met de vaccinatiecampagne eindelijk reële perspectieven om uit de crisis te geraken. Het is daarom tijd om na te denken over een exit zoals de heropening van de cultuursector “want er zijn maatregelen die stilaan moeilijk uit te leggen zijn”.

