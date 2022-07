LIVE. Zanger van Goldband bezeert voet na sprong van podium - Måneskin gespot backstage

Muziek VIDEO. Zelden weerklonk er zoveel gegil in het Sportpa­leis: Billie Eilish bewijst dat ze haar sterrensta­tus meer dan waard is

Het schuchtere tienermeisje is definitief uitgegroeid tot een wereldster hors catégorie. Billie Eilish - nog steeds amper 20 jaar oud - blies haar 20.000 fans dinsdagavond moeiteloos omver in een tot in de nok gevuld Sportpaleis. Met beide voeten op de grond, en met veel aandacht voor haar publiek. “Security, hier voelt iemand zich niet goed, kan u wat water brengen?”

29 juni