LIVE. Walter Grootaers mag samen met Joost ‘Ik wil je’ spelen op het hoofdpodium van Rock Werchter - Balthazar zet nadien Belgisch feestje verder

Slimme fans verdienen 154 euro per uur: het goud ligt op Rock Werchter voor het rapen

Toeslaan op het juiste moment. En het geld stroomt binnen. Hét goud van Werchter ligt op de grond. Wie bekertjes raapt, verdient één bonnetje per vijftien exemplaren. “Vijftien minuten werken voor 11 bonnetjes,” lacht Nils Hofman (23) uit De Pinte. Aan 3,50 euro per stuk is zelfs een dagticket in minder dan een uurtje terugbetaald.

2 juli