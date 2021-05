LIVE. Volg hier de finale van het Songfestival: Hooverphonic is straks als vierde aan de beurt

SongfestivalVanavond is het zover: dan mag Hooverphonic onze Belgische driekleur verdedigen tijdens de finale van het 65ste Songfestival. Hoe zal het sobere ‘The Wrong Place’ het ervan afbrengen tussen het kitscherige geweld uit alle hoeken van Europa? Onze vrouw is aanwezig in Rotterdam, strooit met douze points (of niet) én volgt het hele gebeuren op de voet in onze liveblog. Go go #TeamBelgium!