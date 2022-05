LIVE. Volg hier de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival

Muziek Rihanna en Alicia Keys achterna: Lous and the Yakuza tekent bij Amerikaans platenla­bel van Jay-Z

Lous and the Yakuza, de artiestennaam van de Belgisch-Congolese-Rwandese zangeres Marie-Pierra Kakoma (25), is goed op weg om de hele wereld te veroveren. De artieste heeft een contract getekend bij Roc Nation, een gerenomeerd Amerikaans platenlabel mede opgericht door niemand minder dan Jay-Z (52). Het is de eerste keer dat een Belgische artiest zo’n eer te beurt valt.

