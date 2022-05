LIVE. Verenigd Koninkrijk aan de leiding, Jérémie Makiese op 13e plaats na stemmen van de jury: volg hier de finale van het Songfestival

“Dit was geweldig”: Jérémie Makiese enthousi­ast na eerste Songfesti­val­re­pe­ti­tie

De kop is eraf in Turijn. Nadat Jérémie Makiese gisteren toekwam in Songfestivalstad, wist hij vandaag tijdens z’n eerste repetitie een goede indruk na te laten. De zingende keeper etaleerde z’n bloedvorm met strakke zanglijnen, een zilveren jasje en z’n positieve houding. “Dit was geweldig”, klonk het dan ook na afloop.

3 mei