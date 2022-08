LIVE. Tweede dag Pukkelpop van start

Muziek Geen vijfde ‘Zomerhit’ voor Niels Destadsba­der: “Ik ben zeker dat dat nummer wint”

Metejoor en Snelle of toch Pommelien Thijs? Eén van deze twee wint ‘Zomerhit’. Dat blijkt toch uit een rondvraag onder Vlaamse artiesten die in de running zijn of waren om de felbegeerde trofee zelf in de wacht te slepen. Ook viervoudig winnaar en ‘Zomerhit’-presentator Niels Destadsbader is er zeker van dat hij geen vijfde trofee binnenhaalt dit jaar. Ook hij verklapt aan Showbits zijn grote favoriet.

