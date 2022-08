LIVE. Sean Dhondt en vriendin Maithé Rivera huppelen liefdevol rond op Pukkelpop en Daði Freyr doet de vogeltjesdans

MUZIEK Verrassen­de #Me­Too-verhalen van Opium: “Toen zijn we bepoteld door vrouwen...”

Verrassing bij ‘Tien om te Zien’ komende zondag: de meidengroep Opium maakt een eenmalige comeback. Joyce De Troch, Katia Alens en Inge Moerenhout moesten daarvoor wel hard puzzelen met hun agenda’s. Showbits was erbij toen ze hun act opnieuw instudeerden en bij het uitkiezen van de outfits. Het trio draaide destijds de mannen graag om hun vinger en lieten niet met zich sollen, maar 23 jaar na datum hebben zij ook wel #metoo-anekdotes. Ze vertellen er alles over aan Jarne in een nieuwe Showbits.

8 augustus