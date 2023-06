LIVE ROCK WERCHTER. Mathias Coppens tipt zijn favorieten - Dino’s maken hun comeback op de weide

The 1975: de band die alle tienermeisjes richting Mainstage lokte

1975: niet enkel het eerste jaar dat Rock Werchter doorging, ook de band die alle tienermeisjes richting Mainstage lokte. Waar frontman Matty Healy twee weken geleden bij onze noorderburen op Best Kept Secret nog in een witte labojas het podium betrad, is hij nu volledig gehuld in het zwart. Gooi er een fles alcohol en sigaret in de hand bij, en Healy speelt perfect in op het 'getormenteerde rockster'-persona. Is het een gimmick of ziet hij toch echt af van zijn breuk met Taylor Swift?