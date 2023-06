LIVE ROCK WERCHTER. Compact Disk Dummies openen Main Stage: “Hebben jullie zin in een beetje seks?”

Muziek Paul McCartney reageert na alle speculatie: “Nieuw Beatles-num­mer niet door AI gemaakt”

Het nieuwe nummer van The Beatles, dat later dit jaar moet uitkomen, is niet gemaakt door de computer. “Het is allemaal echt en we spelen er allemaal op”, verduidelijkt Paul McCartney (81), nadat er volgens hem behoorlijk wat “verwarring en speculatie” was over de single die wel met behulp van AI tot stand kwam.