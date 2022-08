LIVE. Piemelwerpen is de bizarste activiteit en premier De Croo komt meefeesten: dit is dag 3 van Pukkelpop

Muziek Festivalor­ga­ni­sa­to­ren zoeken tot op het laatst naar helpers: de voetbal­ploeg die komt tappen is niet overal nog een zekerheid

Geen festivalzomer zonder duizenden vrijwilligers. Alleen zijn die post-corona ook moeilijker te vinden. Vele organisatoren zonder werkvolk zitten met de handen in het haar en in Dranouter dreigde men door een tekort zelfs even minder tickets te moeten verkopen. “Het vraagt tijd om alles opnieuw op te starten”, klinkt het in ‘De Morgen’. Wat is er precies aan de hand? En wat vinden de vrijwilligers er zelf van? “We kunnen niet zomaar elke last minute vraag aannemen.”

16 augustus