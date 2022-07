LIVE. Ook premier Alexander De Croo geniet van Rock Werchter - Anne-Marie brengt met haar hits iedereen aan het dansen

Festivals 30 graden en urenlang aanschui­ven voor beste kampeer­plek op Rock Werchter, maar dé vraag: “280 blikjes bier, gaan we daar wel mee toekomen?”

Daar zijn de koelboxen vol vloeibaar goud. Daar is de grootste volksverhuis van Vlaanderen. Liefst 31.000 kampeerders uit alle windstreken - tot uit Manchester toe - arriveerden gisteren al op camping The Hive voor een eerste feestje. Drie jaar lang graasden hier koeien. “Maar nu is 't eindelijk weer aan ons! En nee, kamperen verleer je niet”, klinkt het unaniem.

30 juni