LIVE. Oekraïense Songfestival-sensatie Go_A trapt derde dag van Pukkelpop op gang

Muziek IBE staat voor het eerst op het podium van Pukkelpop: “Klaar voor een rollercoas­ter aan emoties”

Hij won in 2019 ‘The Voice’ en mocht meteen op Rock Werchter spelen. Een visitekaartje van formaat voor Ibe Wuyts (20), alias IBE. Maar toen kwam corona, en kon hij twee jaar lang niet optreden. Maar kijk: IBE is klaar voor een frisse doorstart. Met een eerste album - dat in september uitkomt - en een optreden op Pukkelpop, nu zaterdag. “Na Werchter had ik het gevoel dat ik mijn ‘groeiproces' had overgeslagen.”

10:53