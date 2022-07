LIVE. Måneskin haalt fans op het podium tijdens laatste song - zanger van Goldband bezeert voet na pijnlijke sprong

Muziek “Ik voelde me een circusaap”: hoe Brian Molko van Placebo een gitzwarte periode overwon

Hernieuwde magie op Belgische bodem. Zes jaar nadat het licht uitging bij frontman Brian Molko, is Placebo weer klaar om te rocken als vanouds. Gewapend met een resem klassiekers en nieuw album ‘Never Let Me Go’ - het eerste in bijna een decennium -, hopen ze vanavond oude en nieuwe fans te charmeren op TW Classic. “Het heeft lang geduurd, maar nu pas weet ik dat drugs je alleen maar om zeep helpen”, aldus Molko.

