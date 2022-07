LIVE. Imagine Dragons sluit derde dag op Rock Werchter af met spektakel - frontman Twenty One Pilots kruipt in de lichttoren van de mainstage

Muziek Kalush Orchestra teleurge­steld dat Songfesti­val niet in Oekraïne doorgaat, organisa­tie blijft achter haar beslissing staan

Kalush Orchestra, de winnaars van het Eurovisiesongfestival, zijn teleurgesteld dat het muziekfestijn volgend jaar niet zal plaatsvinden in Oekraïne. Dat heeft de groep laten weten in een interview met ‘Metro UK’. “Ik ben teleurgesteld. We hadden namelijk gehoopt dat het Songfestival volgend jaar in Oekraïne kon plaatsvinden”, aldus Oleg Psyuk, de frontman van de band.

23 juni