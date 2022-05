LIVE. Europe, start voting now: volg hier de eerste halve finale van het Songfestival

Muziek Maak kennis met nieuwe band Factor 4: “Miguel Wiels is niet zo streng als je zou denken”

Ongeveer 25 jaar geleden hebben Miguel Wiels en William Vaesen K3 opgestart, en vandaag proberen ze dat succesverhaal te evenaren met hun splinternieuwe groep Factor 4. Bandleden zijn Eline Bogaerts (23), Jens De Geyter (18), Yutan Verbelen (24) en Zion Luts (17). “Er was meteen een klik tussen ons”, vertelt het viertal in een nieuwe Showbits. “En Miguel en William zijn helemaal niet zo streng als je zou denken.” De eerste single van de band heet ‘Smeerweer’. “Het zou heel leuk zijn als we in de toekomst op grote podia mogen staan, maar we voelen geen druk om te scoren.”

