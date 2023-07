LIVE. Anouk Matton blikt vooruit op haar set en Average Rob trakteert op de ‘Kusjesdans’

Ook VTM Nieuws kwam kijken naar het hoofdpodium

Dat blijkt trouwens een naam te hebben: Adscendo, net zoals het thema van het jaar. "Het is een heel groot podium, volledig gebouwd in het nieuwe thema en van A tot Z hier in Antwerpen gemaakt", vertelt woordvoerdster Debby Wilmsen. "Adscendo wil zeggen opstijgen en dat is wat je ook gaat zien straks. Bij de grote avondshow ga je luchtballonnen zien en lijkt het podium op te stijgen vanuit de Schorre."

"Het is een hele stad waar ambachtslieden en gilden het voor het zeggen hebben", vervolgt ze. Over de stad waakt trouwens een reusachtige vogel, die de naam 'Amare' kreeg, het Latijn voor liefhebben. "Vooral die vogel is heel belangrijk, omdat wij vinden: vliegen en mensen over de hele wereld kunnen bereiken, is het belangrijkste wat er is. Amare is dan ook onze hoofdvogel in het podium."