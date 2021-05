Little Mix-zangeres Leigh-Anne zwanger van eerste kindje

MuziekLeigh-Anne Pinnock (29), bekend van de meidengroep Little Mix, is in verwachting van haar eerste kindje. De zangeres deelde op haar Instagrampagina een aantal foto’s waarop haar zwangere buik te zien is.

“We hebben zolang op dit moment gewacht en kunnen niet geloven dat onze droom eindelijk werkelijkheid wordt”, schrijft de 29-jarige zangeres bij de foto’s. “We kunnen niet wachten om je te ontmoeten.” Leigh-Anne is sinds 2016 samen met voetballer Andre Gray. In mei vorig jaar kondigde het koppel hun verloving aan.

Perrie Edwards en Jade Thirlwall, de andere twee leden van Little Mix, reageerden meteen onder de post van hun vriendin. “Zo’n mooie foto’s, ik kan niet stoppen met kijken. Ik zie jullie alle twee zo ontzettend graag. Proficiat!”, aldus Perrie. “Jullie worden de perfecte ouders”, voegde Jade nog toe.

Little Mix werd bekend door hun deelname aan ‘The X Factor’ in 2011. De band won de talentenshow en bracht een jaar later hun debuutalbum ‘DNA’ uit. Het was de eerste keer dat een groep de Britse versie van de show won. De meidengroep is vooral bekend van liedjes zoals ‘Shout out to my ex’ en ‘Reggaetón Lento’. Vorig jaar besloot Jesy Nelson (29) de band vanwege haar mentale gezondheid te verlaten. Op de post van Leigh-Anne heeft ze nog niet gereageerd, maar enkele uren na de aankondiging verscheen wel haar eerste solo-interview. Daarin onthult ze de reden voor haar vertrek bij de band.

Volledig scherm Little Mix met Leigh-Anne Pinnock (tweede van links) en Jesy Nelson (derde van rechts). © EPA

Eerste solo-interview

De ster vertelt dat de laatste videoclip die ze opnam voor het nummer ‘Sweet Melody’ het breekpunt was. “Ik ben altijd al onzeker geweest over mijn gewicht. Telkens als we een nieuwe clip moesten opnemen ging ik op dieet om toch wat slanker over te komen in de video. Met de lockdown was ik wat bijgekomen. Geen probleem, dacht ik, want er werd niets opgenomen”, zegt Jesy. “Maar toen kwam dat bericht dat we iets zouden maken voor het lied ‘Sweet Melody’. Ik panikeerde en ging meteen op dieet, een extreem dieet. Ik dronk verschillende sapjes en at amper iets. Tijdens de opnames kreeg ik een paniekaanval op set omdat ik me slecht voelde over mijn gewicht. Ik zag mezelf en mijn lichaam op dat moment absoluut niet graag. Ik wilde gewoon naar huis.”

Toen iemand haar apart nam en vertelde dat dit niet de bedoeling was, stond de zangeres stil bij haar carrière. “Ik dacht na over mijn carrière en bedacht me dat dit inderdaad niet normaal was. Ik realiseerde me dat ik meer aan mezelf moest denken en voor mij en mijn lichaam moest beginnen zorgen. Het was voor de andere drie leden ook niet fijn om met iemand te werken die absoluut niet op set wilde zijn en steeds slecht gezind was.”

Jesy zegt ook nog dat ze zeker van plan is om nog muziek te maken, maar dat haar nieuwe songs niet zullen lijken op die van Little Mix. “De liedjes die ik in de band zong, vind ik absoluut niet slecht, maar het is niet de muziek waar ik naar luister. Nu ik weg ben, kan ik mijn eigen ding doen. Ik doe het nog steeds graag. Muziek is mijn leven.”

