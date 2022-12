Lissa Lewis brengt eerbetoon overleden Yasmine en zieke Rob de Nijs: “Zo jammer dat het contact met Rob verwaterd is”

MuziekLissa Lewis (28) had graag nog eens een duet gezongen met Rob de Nijs (79), maar dat laat zijn gezondheidstoestand niet meer toe. Dus eert ze hem maar op haar nieuwe plaat, waarop ook plaats is voor een pakkende cover van Yasmine zaliger. Over Rob zegt ze tegen Dag Allemaal: “Hij wil nu vooral rust, en dat respecteer ik.”

Ze heeft een halftijdse baan bij een bodemsaneringsfirma, runt haar eigen taartenbedrijfje Lissa’s Caketime en timmert ook nog eens aan haar zangcarrière. Zeven jaar na haar debuutalbum ‘Sprong in het duister’ heeft Lissa Lewis eindelijk de opvolger ‘Kiezen’ klaar. “Ik had elk jaar een nieuw album kunnen uitbrengen, maar corona was een spelbreker”, zegt de Antwerpse zangeres. “Ik wil vooral kwalitatieve nummers brengen met mooie, diepzinnige teksten. In die zeven jaar ben ik enorm geëvolueerd als artiest en als persoon. Ik heb nu meegeschreven aan enkele nummers en dat geeft veel voldoening.”

Opvallend is dat je op dit album een eerbetoon brengt aan twee grote artiesten: Rob de Nijs en Yasmine.

(knikt) ‘De wereld draait door’ is een duet dat ik al in 2017 met Rob heb opgenomen. Ik vond het een grote eer dat hij mij gevraagd had. Ik krijg er bij optredens nog altijd veel reacties op, dus ik vond dat het een plaatsje op dit album moest krijgen.

KIJK. De videoclip van ‘Laat me nog 1 keer’ van Lissa Lewis.

Rob lijdt aan parkinson en heeft bekendgemaakt dat hij nooit meer zal zingen. Heb je nog contact met hem?

Heel af en toe hoor ik zijn manager nog. Rob is minder toegankelijk geworden. Dat komt door zijn ziekte. Zo jammer dat het contact daardoor verwaterd is, maar ik begrijp dat ze hem willen afschermen. Hij wil vooral rust, denk ik, en dat respecteer ik. Rob is zo’n lieve man. Ik ben vooral dankbaar voor onze samenwerking, dat pakken ze mij nooit meer af.

Op het album staat ook een nieuwe versie van ‘Diep in mij’ van Yasmine, nog ’n icoon van de Nederlandstalige muziek.

John Terra schreef dat nummer. Hij bracht onlangs een driedubbele cd uit met een overzicht van zijn carrière en vroeg me om samen met hem ‘Diep in mij’ op te nemen. Ik heb een goede band met John, dus ik heb geen seconde getwijfeld. De versie van Yasmine was natuurlijk subliem, die evenaren is heel moeilijk. Dat lied hoort echt bij haar, vind ik. Maar ik denk dat we erin geslaagd zijn om het in een origineel jasje te steken. ­Jammer dat Yasmine het niet meer kan horen, maar ik hoop dat ze er blij mee was geweest. Ik zie het alleszins als een mooi eerbetoon aan haar.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Rudesign

Net als Yasmine ga jij zware thema’s niet uit de weg. ‘Jij bent zo fout voor mij’, zing je op je nieuwe single.

De openingszin van ‘Laat me nog 1 keer’ is gelukkig niet autobiografisch, dat zou erg zijn na amper vier maanden huwelijk. (lacht) De melodie leende zich tot een tekst die iets dramatischer was. Een vriendin van me had een toxische relatie, en ik krijg reacties van fans die ook zoiets hebben meegemaakt. Ze zagen hun partner doodgraag, maar beseften te laat dat het toch niet de juiste persoon was. “Dat nummer lijkt wel voor mij geschreven”, hoor ik dan. Fijn dat ik steun kan geven met zo’n liedje.

Je gaf daarnet al even een hint: in augustus ben je met Niels getrouwd. Heeft dat veel veranderd voor jou?

Nee, we waren al acht jaar goed op elkaar ingespeeld. Het enige verschil is dat ik hem nu mijn man kan noemen in plaats van mijn vriend. Dat is een fijn gevoel. We krijgen wel vaker de vraag of we aan kindjes gaan beginnen, maar dat zal toch nog even moeten wachten. We hebben het allebei heel druk en ik vind dat je er met z’n tweetjes honderd procent voor moet gaan. Ik ben nog jong, mijn carrière gaat nog even voor.

LEES OOK: