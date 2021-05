Lisa Del Bo nam 25 jaar geleden deel aan het Songfestival: “Ik had het gevoel dat ik alle Belgen had teleurgesteld”

Muziek Vrouwen aan de macht, optredens vol vuurwerk en een surprise guest: dit waren de BRIT Awards 2021

12 mei Dinsdagavond werden in de O2-arena de BRIT Awards, de meest prestigieuze Britse muziekprijzen, uitgereikt. Door de coronapandemie kwam de uitreiking drie maanden later dan normaal, maar daarom was het hele gebeuren niet minder spectaculair. Opvallend was vooral dat het de vrouwen waren die het dit jaar voor het zeggen hadden. Het overgrote deel van de BRIT Awards ging namelijk naar vrouwelijke artiesten.