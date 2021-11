Lisa del Bo, Die Schnappers en nog 6 andere artiesten staan in maart op het Schlagerfestival

MuziekNa de succesvolle verjaardagseditie, goed voor 60.000 feestvierders, kan je in maart 2022 opnieuw terecht in de Trixxo Arena Hasselt voor een nieuwe editie van het Schlagerfestival. Na de kermis- en feesteditie kiezen de organisatoren volgend jaar voluit voor glitter en glamour. Laura Lynn, Willy Sommers, De Romeo’s en Christoff zijn opnieuw van de partij, net als hun collega Luc Steeno, Lisa del Bo, Yves Segers zowel solo als met Die.

Na de ingehaalde oktobereditie is het volgend jaar op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 maart 2022 tijd voor een nieuwe editie van het Schlagerfestival. “Voor de 16de editie duwen we het podium weer naar achter in de zaal, waardoor er op het middenplein voldoende ruimte is voor die heerlijk langgerekte, doorlopende polonaises”, klink het bij de organisatie. Ook Kürt Rogiers is als gastheer-presentator weer van de partij. Voor de komende editie kiezen ze bij het Schlagerfestival voor het thema glitter en glamour. “De mensen mogen nu al op zoek naar veel blingbling, aangepaste kledij of toffe accessoires die ons thema accentueren.”

Fab four

Eén van de succesfactoren van het Schlagerfestival zijn de gevestigde, muzikale waarden. Willy Sommers, Christoff, De Romeo’s en Laura Lynn zijn komende editie dan ook weer van de partij. Het publiek kan traditiegetrouw dus weer uit volle borst meezingen met nummers zoals ‘Als een leeuw in een kooi’, ‘Zeven zonden’, ‘Viva De Romeo’s’ of ‘Je hebt me 1000 maal belogen’.

Naast deze fab four zijn er nog een aantal andere namen die hun opwachting maken. Denk bijvoorbeeld maar aan Lisa del Bo. Deze laatste kijkt ook al uit naar haar optreden van volgend jaar. “Dit jaar is het 25 jaar geleden dat ‘Liefde is een kaartspel’ uitkwam en volgend jaar is het 9 jaar geleden dat ik nog eens op het grote Schlagerfestival-podium gestaan heb. Als je als volbloed Limburgse de kans krijgt om voor eigen publiek te kunnen optreden, dan ben je vereerd en is het ook een hoogtepunt in je carrière”, zegt Lisa enthousiast.

Tickets zijn vanaf nu te koop via de website www.hetschlagerfestival.be. Kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf 37 euro.

