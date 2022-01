Line-up Rock Werchter bijna rond: organisatie kondigt 64 nieuwe namen aan

Voor donderdag 30 juni werden Rag’n’Bone Man, Lianne La Havas, Fontaines D.C., First Aid Kit, Carly Rae Jepsen, Black Pumas, RY X, Cigarettes After Sex, Altın Gün, Gang Of Youths, Airbourne, The Dead South, White Reaper, Reignwolf, Yumi Zouma en Owenn aan de line-up toegevoegd.

Nieuw voor vrijdag 1 juli zijn Bazart, IDLES, Lous and The Yakuza, Miles Kane, Inhaler, Turnstile, girl in red, Parcels, STIKSTOF, RHEA, JC Stewart, The Chats, The Last Internationale, The Regrettes, Waterparks en MOLYBARON. Het programma van zaterdag 2 juli wordt aangevuld met Anne-Marie, LP, Leon Bridges, Clairo, Goldband, Sabrina Claudio, Marcus King, Alec Benjamin, Pitou, KennyHoopla, POORSTACY, The Faim en Dea Matrona.

Veel variatie

Balthazar, Disclosure, Michael Kiwanuka, MEUTE, Lost Frequencies Live, Kacey Musgraves, Jimmy Eat World, Big Thief, Modest Mouse, Joost, Fever 333, Moses Sumney, Emma Bale, Jehnny Beth, Snail Mail, The Record Company, Dry Cleaning, Bartees Strange en Peach Tree Rascals komen op zondag 3 juli naar Werchter. Eerder werden er al enkele grote namen zoals Pearl Jam, Metallica, Imagine Dragons, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Twenty One Pilots, The War On Drugs en Pixies aangekondigd. Queens of The Stone Age staan dit jaar niet op het podium van Rock Werchter. Zij kunnen wegens gewijzigde tourplannen niet aanwezig zijn op het festival.

“De puzzel is zo goed als gelegd. Wij zijn trots op dit programma. Er zit grote variatie in de line-up. Er zijn de grote headliners, er is straffe rock, pop en indie, er is geweldige soul en hiphop. Veel nieuw talent ook. Een frisse mix, helemaal nu”, aldus Herman Schueremans. “De editie 2022 zal bijzonder worden. Artiesten kijken er erg hard naar uit om eindelijk weer te kunnen optreden. En ook bij de fans is de goesting enorm groot om dat unieke festivalgevoel weer te beleven. De ticketverkoop gaat hard.”

De teller staat ondertussen op 135.000 verkochte tickets oftewel 90% van de beschikbare tickets. Dagtickets voor vrijdag 1 juli en dagtickets voor zondag 3 juli zijn uitverkocht. Combitickets en dagtickets voor de andere festivaldagen zijn wel nog te koop via ticketmaster.be. Rock Werchter gaat in 2022 door van donderdag 30 juni tot en met zondag 3 juli.

