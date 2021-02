Lindsay, Sasha en Lisa del Bo geven in hun nieuw nummer een exclusieve kijk in hun privé-fotoalbum

MuziekDrie dames van het Vlaamse levenslied hebben samen een single en videoclip opgenomen die wat meer vreugde moeten brengen in deze coronatijden. Sasha (42), Lindsay (42) en Lisa del Bo (59) willen met ‘Dat is liefde’ de Ultratop veroveren en geven daarbij een exclusieve kijk in hun privé-fotoalbum.

De samenwerking begon twee jaar geleden met ‘Jolene’, een nummer dat terug te vinden was op het ‘Duetten’-album van Lindsay en dat vorig jaar uitkwam als een gemeenschappelijke single van Lindsay, Lisa del Bo en Sasha Rosen. In een mum van tijd bereikte het trio de top 10 in de Vlaamse top 50 van Ultratop en de nummer 1 bij Ment.

Levenservaring

“Ook voor ons was het een aangename verrassing dat het liedje zo in de smaak viel. We waren alle drie meteen gewonnen voor een vervolg, alleen duurde het door de coronamaatregelen iets langer voor we ‘Dat is liefde’ konden opnemen. Een feelgood-song, gebracht door drie vriendinnen die inmiddels al een mooi pad hebben afgelegd, waardoor we met iets meer levenservaring kunnen meepraten over liefde en relaties. Cliff Vrancken zorgde voor een blije, opgewekte tekst met body, die veel meer is geworden dan puberale verliefdheid en rondfladderende vlindertjes”, zegt het trio geamuseerd.

Vriendinnenlach

“Eindelijk heeft ‘It’s So Easy’ van Linda Ronstadt een toffe Nederlandstalige interpretatie. De song draait al 30 jaar mee in mijn repertoire, dus ik ken het vrij goed en ik ben, net als de rest van de ladies, blij met hoe het werd omgezet naar ‘Dat is liefde’. We hebben alle drie al wat maturiteit opgebouwd, waardoor het klopt als we zingen: ‘Zo eenvoudig kan liefde zijn’. Als je jong bent, lijkt het allemaal ingewikkeld, maar gaandeweg leer je wat echte liefde is, een gevoel dat je als mens echt verrijkt”, zegt Lisa del Bo.

“Na ‘Jolene’ is ‘Dat is liefde’ opnieuw een song die perfect past bij ons drieën. Als we naar elkaar kijken, dan ontstaat er al een spontane vriendinnenlach (lacht). Mensen die ons bezig zien, merken dat we ons amuseren. Jammer dat we inderdaad voorlopig nog niet samen kunnen gaan optreden, maar zodra de kans zich voordoet, is dat iets waar we echt naar uitkijken. Samen liedjes brengen voor het publiek, dat we allemaal heel graag zien en nog steeds ontzettend hard moeten missen. Het toffe is dat onze repertoires perfect op elkaar aansluiten en dat we samen voor de nodige muzikale verrassingen gaan zorgen tijdens de optredens”, zegt Lindsay. “We zijn alle drie een beetje hetzelfde, maar toch ook genoeg verschillend. Een namiddag of avond, dat maakt niet uit, zolang wij maar kunnen zingen en mensen gelukkig maken”, zegt Lisa aanvullend.

Eenvoudige dingen

Veel liefde komt er ook aan bod in de videoclip. “Het was een tof idee om met een ledwall te werken. Tijdens onze performance zie je achter ons allemaal foto’s opduiken van ons die liefde uitstralen. Ja, ik word daar heel blij van. Wat is liefde? Als je kijkt naar een relatie is naast liefde, vertrouwen en elkaar vrijheid geven, goed communiceren heel belangrijk. Dat zijn dingen die ik mijn kinderen zou meegeven, net als de wetenschap dat liefde allesomvattend is. Het is het belangrijkste in de wereld. Punt gedaan”, zegt Sasha. “Dat klopt”, gaat Lindsay verder. “Voor mij is liefde ook genieten van eenvoudige dingen. Liefde zit in alles: iemand die een hand legt op jouw schouder of een knuffel geeft. Mijn grootouders zijn een mooi voorbeeld. Het raakte me als ik zag hoe ze, op hun gezegende leeftijd, elkaars handen vastpakten met beiden een glinstering in hun ogen. Of als ik Lisa-Marie afhaal van school en ze mij dan uitbundig vastpakt en zegt: ‘Mama, jij bent de liefste mama van de hele wereld. Dan smelt ik echt weg.”

“Joske en ik zijn al 40 jaar een koppel en dit jaar 39 jaar getrouwd. Liefde is iets wat je geeft. Het draait in de eerste plaats niet om jezelf, maar om de andere. Als je geeft, komt het vanzelf terug. Het is een wisselwerking. Je vraagt het niet aan elkaar, maar je doet het gewoon. Als je lang samen bent, dan weet je wat een ander wil en doe je die dingen ongedwongen. ‘Dat is liefde’”, zegt Lisa del Bo.

De nieuwe single ‘Dat is liefde’ van Sasha, Lindsay & Lisa del Bo is vanaf vrijdag 19 februari digitaal beschikbaar en verschijnt op het House of Entertainment-label.

