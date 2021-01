Limburgse rapper Dikke komt op 1 binnen in Ultratop

'130 kilo', zoals zijn plaat heet, staat meteen op nummer één in liefst drie albumlijsten: de Top 200 Albums in Vlaanderen, de Top 40 Belgische Albums én de Fysieke Albums in Vlaanderen. Het hoeft niet te verwonderen, want Dikke scoort al langer op Spotify, met zo'n 64.000 luisteraars per maand. Niet moeilijk dat het bekendste hiphoplabel van het land, Top Notch, met hem in zee wilde. Daarmee kwam Dikke, aka 'Biggie van de wijk', in dezelfde stal terecht als onder anderen Zwangere Guy en De Jeugd van Tegenwoordig. Ook bij onze noorderburen zijn ze fan: Dikke werd er verkozen tot 'Talent van de Maand' bij 101Barz, het grootste hiphopplatform van Nederland. '130 kilo' van Dikke is nu te koop.