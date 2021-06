Lil’ Kleine weer te horen op Nederlandse radiozender FunX na boycot

De Nederlandse rapper werd begin vorige gearresteerd op Ibiza, maar al snel werd de zaak geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs. Dat was al gebeurd toen FunX de boycot aankondigde, maar is nu ook de reden voor de opheffing ervan. “Er is geen aanklacht meer tegen Lil’ Kleine, dus FunX draait de muziek van de rapper weer”, laat een woordvoerster weten.

FunX was het enige radiostation dat de muziek van Lil’ Kleine niet meer draaide na het incident. Op de Nederlandse radiozenders Radio 538, Radio Veronica en Radio 10 was de artiest nog steeds te horen. Voor het Nederlandse Qmusic, 100%NL en Slam veranderde er niets, want daar stond de artiest sowieso niet op de playlist.

Het nieuws over de knallende ruzie op Ibiza had uiteindelijk maar weinig gevolgen voor de rapper. Zijn optreden bij het City of Dance-festival in Middelburg komende juli gaat bijvoorbeeld door. Voorlopig blijft hij ook hoofddocent bij het online platform Street Academy, waar hij colleges geeft over persoonlijke ontwikkeling. Kleine blijft ook het gezicht van jongerenplatform New Wave, dat hij eerder begon bij Talpa.

