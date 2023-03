Lil Kleine haalt in nieuwe single opnieuw hard uit naar ex-vriendin Jaimie Vaes

MuziekDe vete tussen Lil Kleine (28) en Jaimie Vaes (33) is nog lang niet voorbij. In zijn nieuwe single ‘Alleen (weer)’, die vrijdagnacht verschijnt, haalt de rapper opnieuw hard uit naar zijn ex-vriendin.

“Ik zag die mensen op me switchen op de dag dat ik gecanceld werd. Nu pomp je mijn collega, maar jij bent niet eens een fan van hem”, klinkt het onder meer in het nummer. Volgens bronnen verwijst de rapper hiermee naar de nieuwe relatie van zijn ex Jaimie. Eerder deze maand doken er verschillende geruchten op dat Vaes een relatie zou hebben met dj en en modeontwerper Afshin Momadi. Zelf beweert Jaimie echter dat ze nog steeds single is.

Niet de eerste keer

Wat ook opvalt, is dat Lil Kleine in zijn single laat uitschijnen dat hij zijn zoontje Lio (3) nog steeds niet mag zien. “Ik zou je zo graag zeggen dat je papa van je houdt. Ik blijf wachten op de dag dat wij weer samen zijn. Ik zal je allerbeste vriend en ook je vader zijn”, klink het onder meer. Tijdens een rechtszaak eerder dit jaar werd er nochtans beslist dat de rapper zijn zoontje weer twee keer per week fysiek mag zien. In een reactie aan ‘De Telegraaf’ heeft Jaimie Vaes laten weten dat ze niet wil reageren op de nieuwe single van haar oude vlam

Het is wel niet de eerst keer dat de rapper via zijn muziek uithaalt naar zijn ex-vriendin. In zijn single ‘Herinnering’, die Lil Kleine een maand geleden lanceerde, had de artiest het ook al over Jaimie. “Iemand moet je pijn verzachten, want ik zet je bij deze uit mijn gedachten”, zong de zanger onder meer op het nummer.

