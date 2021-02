'Liefde Voor Muziek' krijgt liveversie in Lotto Arena

TV Willy Sommers als rockster onthaald in ‘Liefde voor Muziek’: “Vroeg of laat vragen ze mij wel, dacht ik”

15 februari Met zijn 68 lentes is hij de oudste van de bende, maar vanbinnen is hij weer even 18, zoals in het begin van zijn carrière. Rockster Willy. En zo wordt hij vanavond bij de start van het nieuwe seizoen van 'Liefde voor muziek' ook onthaald. “Dat applaus, die champagne, een staande ovatie: ongelofelijk ontroerend.” En dat exact 50 jaar na ‘7 Anjers 7 Rozen’, een nummer dat zijn doorbraak betekende. “Plots moest ik naar Spanje, Frankrijk, Duitsland. Ik was een succes, een meisjesidool.”