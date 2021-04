‘Liefde Voor Muziek’-effect in Ultratop: album Tourist meteen op één

De gouden plak in de ‘Album Top 200' is deze week weggelegd voor Tourist LeMC. Johannes Faes - zoals de stadstroubadour echt heet - komt met z’n derde album ‘Niemandsland’ vanuit het niets binnen op de eerste plaats. Al drukt hij ook op de tweede plek z’n stempel, want daar is het verzamelalbum van dit seizoen van ‘Liefde Voor Muziek’ te vinden. Volgens platenlabel Universal gingen er al meer dan tienduizend exemplaren in voorverkoop, wat meteen ook goed is voor goud. Youngster Emma Bale mag de top drie tenslotte afronden met haar debuutalbum ‘Retrospect’.