‘Liefde voor de Prik’: Vlaamse artiesten lanceren ‘vaccinatieplaylisten’

Muziek Geen Vlaamse stunt in Franse finale van ‘The Voice’: Mentissa Aziza uit ‘The Voice Kids’ wordt pas derde

16 mei De Vlaamse Mentissa Aziza (21) heeft haar favorietenrol niet kunnen waarmaken in de Franse versie van ‘The Voice’. De voormalige winnares van ‘The Voice Kids’ uit Denderleeuw moest zaterdag in de grote finale, live op TF1, de duimen leggen tegen Marghe. De Franse zangeres, die qua stem en looks wel wat weg had van de jonge Vicky Leandros maar met een tattoo en pearcing gezegend was, blies alle concurrentie weg en won overtuigend.