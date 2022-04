Lichtelijk onverstaanbaar, maar wel heel mooi: beluister hier hoe Michael Bublé 'Slaap, kindje, slaap’ zingt

MUZIEK Slipknot, Arctic Monkeys, Tame Impala en Oscar & The Wolf: Pukkelpop maakt line-up bekend

Pukkelpop heeft zojuist haar affiche bekend gemaakt. Onder meer Arctic Monkeys, Tame Impala, Slipknot, Charlotte de Witte, Oscar & The Wolf, Bring Me The Horizon en Cypress Hill komen deze zomer naar het festivalterrein in Kiewit. De ticketverkoop start komende donderdag.

21 maart