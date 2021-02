Liam Gallagher lijkt reünie Oasis te bevestigen: “Het gaat gebeuren”

Muziek Word jij het nieuwe ‘K3'-lid? Schrijf je hier in

9 februari ‘K3' laat er geen gras over groeien. De meidengroep liet nog maar net weten dat Klaasje hen zal verlaten of ze plaatsen al een oproep dat ze op zoek zijn naar een nieuw lid. “Dit najaar gaan we op zoek naar een opvolgster voor Klaasje. Of misschien wordt het deze keer wel een opvolger!”, klinkt het. Zowel meisjes als jongens kunnen zich kandidaat stellen. Iedereen die drie shows per dag aankan, is welkom.