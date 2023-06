Lewis Capaldi last pauze in na stemproblemen op Glastonbury: zanger gaat voorlopig niet meer op tournee

KIJK. Bijzonder moment op Glastonbury: publiek zingt voor Lewis Capaldi die het moeilijk heeft op het podium.

Lewis’ optreden op het befaamde Glastonbury-festival was bedoeld als een kleine comeback na een eerdere pauze van drie weken waarin Capaldi moest herstellen van gezondheidsproblemen. Helaas liep de show niet zoals de Schotse zanger gehoopt had. De artiest kreeg opnieuw te maken met stemproblemen, waarna hij suggereerde dat hij wellicht weer een pauze zou moeten inlassen. Iets wat inmiddels ook gebeurd is. “Het is duidelijk dat ik mij nog harder moet focussen op mijn mentale en fysieke gezondheid”, klinkt het verder nog op Instagram. “Het is de enige manier waarop ik op lange termijn dit beroep kan blijven uitoefenen.”

Capaldi verontschuldigde zich afgelopen weekend meerdere keren bij het publiek. “Glastonbury, het spijt me echt. Ik ben een beetje boos op mezelf. Jullie zijn allemaal hierheen gekomen en mijn stem is aan het wegvallen.” Tegen het einde van zijn optreden was Capaldi nauwelijks nog hoorbaar. Bij zijn hit ‘Someone You Love’, vulde het publiek voornamelijk de teksten in, terwijl Capaldi grotendeels stil bleef. Toen al liet de Schotse zanger doorschemeren dat een nieuwe pauze wellicht de enige optie was. “Ik heb het gevoel dat ik de komende weken weer even een pauze zal moeten nemen. Dus jullie zullen me waarschijnlijk de rest van het jaar niet veel meer zien. Maar ik hoop dat jullie nog steeds naar ons willen kijken als ik terugkom.”

Gezondheidsproblemen

Capaldi heeft in het verleden al over diverse gezondheidsproblemen gesproken. Vorig jaar kreeg hij de diagnose van het syndroom van Gilles de la Tourette. Hij gaf toen aan dat de stress van zijn bekendheid, het touren en de media-optredens een negatieve invloed hadden op zijn toestand.

In juni gaf hij aan dat hij verschillende optredens zou annuleren om te rusten en zich voor te bereiden op Glastonbury. “De afgelopen maanden waren zowel mentaal als fysiek erg intensief,” zei hij toen. “Ik ben sinds Kerstmis niet meer echt thuis geweest en ik worstel momenteel om alles onder controle te krijgen.”

Hij voegde eraan toe: “Ik moet een moment nemen om uit te rusten en te herstellen, zodat ik op mijn best kan zijn voor Glastonbury en alle andere geweldige shows die eraan komen. Ik wil nog lang kunnen doen waar ik van hou.” Het is voorlopig nog niet bekend of zijn volgende concerten impact zullen ondervinden.

