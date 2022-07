Lewis Capaldi bezong de liefde tussen de metalheads: “Wel, dit is ongebruikelijk”

Hij zag er net zoals vele festivalgangers uit alsof hij in een plastieken tentje heeft geslapen, maar vergis je niet: hij zingt loepzuiver. Toch moest Capaldi maar één blik over het festivalpark werpen om te weten: dit is niet mijn gebruikelijke gevolg. De meeste mensen in het publiek zijn al sinds vanochtend ongeduldig aan het wachten op de afsluiter van vanavond: Metallica. Maar daar maakte Lewis gretig gebruik van. “Ik heb nog nooit voor metalheads gezongen”, grapte hij. “Ik weet dat jullie hier niet zijn voor mij, maar ik hoop dat ik jullie kan amuseren tijdens het wachten op Metallica.”

Geen probleem, zo bleek. Tussen alle rock en hevige gitaren zorgde de Schotse singer-songwriter voor de liefde. Nu ja, tussen zijn rijkelijke gevloek door. Terwijl de zon haar adem legde over het festivalpark ging de massa even in slowmotion voor een ware slow op zijn meeslepende ‘Someone you loved’ en ‘Before you go’. 88.000 kelen gingen mee. Tot “Shut the fuck up” uit de mond van de Schot kwam. “My song isn’t finished.” Grofgebekt, maar met een zwans erbij. Ook dat is de romantische ziel in Lewis Capaldi.