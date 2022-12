LEVENSVERHAAL. Als God écht een dj is, heeft hij er nu een zanger bij: Maxi Jazz (65), de man die in Vorst de aarde liet trillen

Een ontstoken abces op een tand, een spotgoedkoop t-shirt, twee wereldhits, vijftien miljoen verkochte platen, tournees langs festivals over de hele wereld, een onwaarschijnlijke collectie racewagens en een zitje in het bestuur van voetbalclub Crystal Palace: Maxi Jazz (65), frontman van de legendarische Britse band Faithless, is overleden. Dit is het verhaal van de zwarte jongen uit Brixton met een halve geluidsinstallatie die plots met dansvloervullers als ‘Insomnia’ en ‘God is a dj’ de aarde letterlijk liet beven. “De tranen springen in mijn ogen wanneer ik duizenden handen in één beweging de lucht zie ingaan en de liefde van al die mensen voel overspringen. In België heb ik dat gevoel elke keer het sterkst.”