Leopold 3 maakt eenmalige comeback in ‘Tien om te zien’: “Zelfs met security geraakten we niet door horden fans”

Showbizz Zangeres Bebe Rexha valt neer nadat fan telefoon tegen haar hoofd gooit tijdens concert

Bebe Rexha (33), bekend van haar hit ‘I’m Good (Blue)’ met DJ David Guetta, krijgt plots een telefoon tegen haar hoofd op haar concert in New York. De Amerikaanse zangeres weet niet wat haar overkomt en grijpt naar haar gezicht terwijl ze op haar knieën valt. Het is meteen duidelijk dat de zangeres zich heeft gekwetst. Niet veel later wordt ze weggeleid onder begeleiding van security en medisch personeel. De man die de GSM gooide, wordt nog uit het publiek gehaald en gearresteerd. Rexha kreeg naar verluidt drie hechtingen.