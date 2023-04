Lelijkste Songfestival-outfit ooit, maar vandaag heeft Barbara Dex eigen kledingwinkel: “Ik zou dat kleed opnieuw dragen”

Celebrities AC/DC-zan­ger Brian Johnson krijgt eigen standbeeld in Namen: “Ik hoop het over enkele weken te bezoeken”

“Het is een hele speciale plek voor mij.” Brian Johnson (75), de leadzanger van de rockgroep AC/DC, heeft een eigen standbeeld gekregen in de Waalse stad Namen. Fans kunnen het beeld bewonderen op de Esplanade AC/DC, het plein voor de Expo. De reden? Zijn allereerste optreden bij de Australische groep in 1980, vond op deze locatie plaats.