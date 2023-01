Legendarische dj Uncle Ray (98) is overleden: hij had een radiocarrière van maar liefst 70 jaar

Cordeiro werd in 1924 in Hongkong geboren en was het vijfde van zes kinderen uit een gezin van Portugese immigranten. Nadat hij als gevangenisbewaker en bankbediende had gewerkt, richtte hij zich op de muziek. Hij presenteerde in 1949 zijn eerste programma ‘Progressive Jazz’ op Radio Rediffusion. In de jaren zestig maakte hij naam met shows op Radio Television Hong Kong (RTHK), die een grote hit waren bij tieners. Zijn laatavondprogramma ‘All The Way With Ray’ uit 1970 werd het langstlopende radioprogramma van het station. “Ik had het beste in het leven en ik had alles wat ik wilde zijn, alles wat ik wilde doen”, zei hij bij zijn pensioen in 2021.