Leden Backstreet Boys en *NSYNC bundelen krachten: “Wij zijn het dreamteam”

Eigenlijk wilden de vier heren - AJ McLean, Nick Carter, Joey Fatone en Lance Bass - al langere tijd iets samen doen. Maar pas toen zich een specifieke gelegenheid aandiende, kwam het ervan. De zangers kregen namelijk de kans om op te treden op Bingo Under The Stars, een evenement ten voordele van het Trevor Project (een Amerikaanse non-profitorganisatie die zich richt op zelfmoordpreventie van LGBTQ+-jongeren) en L.A. Pride. “Het is interessant dat deze vier idioten samen iets doen, iets dat je nog nooit gezien hebt", legt Joey Fatone uit in Variety. “De fans van Backstreet Boys zijn zo loyaal. Dat snappen we, sommige mensen hielden vroeger van de ene boyband of de andere. Maar nu is het oké om ze allebei leuk te vinden."

Voor het eerst is nu ook de tijd rijp voor zo'n samenwerking, al had het van de bandleden wel iets vroeger mogen komen. “Of we ons dit twintig jaar geleden hadden kunnen inbeelden? Hell no”, lacht Nick Carter. “Een grapje uiteraard, want ik snap nog steeds niet goed waarom we toen geen kans kregen om samen iets te doen. Maar we ontdekten dat dat te wijten was aan managers en dingen die achter de schermen gebeurden. Beter laat dan nooit, toch?” En de samenwerking zorgt ook voor een hernieuwd plezier in de job. “De dynamiek is helemaal anders wanneer je verschillende groepen door elkaar mengt", zegt Carter. “Het is opwindend en leuk, want zo kan je een heel andere persoonlijkheid tonen, die in je eigen groep misschien niet meteen aan bod komt."

“Het is een beetje alsof je al heel lang dezelfde relatie hebt, een pauze neemt, iemand nieuw ontmoet en alles weer vers en opwindend is", omschrijft AJ McLean het.

Toekomstplannen

Voorlopig stond enkel dit ene concert op de agenda, maar Back-Sync koestert nog meer toekomstplannen. Zo wordt er gehoopt op een concertreeks in Las Vegas, een album en zelfs een film. En daar mogen nog andere voormalige boybanders aan deelnemen, klinkt het. “Hoe meer, hoe liever", zegt McLean. “Fans willen graag een tournee met Backstreet Boys én *NSYNC, maar dan moeten we alle 10 meegaan. Dat is de enige manier waarop het gaat werken." En dat betekent dus ook dat superster Justin Timberlake opnieuw z'n opwachting zou moeten maken in een boyband. “Hij zou gek zijn als hij het niet zou doen", denkt McLean. “Maar aan de andere kant is hij gewoon een vader die z’n eigen ding doet, en dat respecteer ik. Wij vier zijn hier al het dreamteam."

