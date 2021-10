Laura Tesoro kan na lang uitstel eindelijk debuutalbum voorstellen: “Maar de lockdown was geen relatietest voor Jordan en mij”

MuziekZe presenteert ‘Belgium’s Got Talent’, schitterde in ‘The Best Of’ en quizt binnenkort mee in ‘De Slimste Mens’. Met al dat televisiewerk zou je soms vergeten dat duizendpoot Laura Tesoro (25) ook nog zangeres is. Hoewel haar debuutalbum ‘Limits’ al twee jaar uit is, kan ze volgende week ein-de-lijk met haar tour starten, na drie keer uitstel. En niet alleen de trouwe fans, maar ook haar familie en vriend staan op de eerste rij om te supporteren. “Mijn vriend Jordan hoort alle nummers als eerste.”