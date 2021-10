Laura Tesoro kan eindelijk debuutalbum voorstellen: “De lockdown was geen relatietest voor Jordan en mij”

Muziek Tickets razendsnel uitver­kocht: Coldplay komt derde keer naar Koning Boudewijn­sta­di­on

22 oktober Een nieuwe plaat en een nieuwe wereldtournee. Coldplay is helemaal terug. Vorige week maakten Chris Martin en co bekend dat ze hun Music of the Spheres World Tour op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus naar het Koning Boudewijnstadion in Brussel brengen. Gezien die twee concerten meteen uitverkocht waren, komt er nu nog een derde datum bij: maandag 8 augustus.