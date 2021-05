Laura Tesoro en Loïc Nottet hebben gouden plaat te pakken

Muziek Hooverpho­nic met album ‘Hidden Stories’ op één in de Ultratop

14 mei Of Hooverphonic in Europa gaat scoren, zal volgende week duidelijk worden op het Eurovisiesongfestival, maar in België doet de band het alvast heel goed. Vorige week brachten ze hun album ‘Hidden Stories’ uit, dat momenteel op nummer één staat in de nationale Ultratop-hitlijst.