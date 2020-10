Laura Tesoro en Loïc Nottet brengen duet uit

Muziek Sylver lost nieuwe single en blikt terug op twintig jaar carrière: “Die stalker in Rusland stond op een dag zelfs in mijn kleedkamer”

23 oktober Ze zouden slechts eenmalig een single uitbrengen, maar twee decennia later draait danceformatie Sylver nog steeds op volle toeren. Om hun door corona verpeste feestjaar toch niet in stilte te laten voorbijgaan, lost de groep vandaag met de R.E.M-cover ‘Losing my religion’ hun nieuwe single en blikken ze terug op twintig waanzinnige jaren. “Als je vroeger groupies zag, was Wout nooit veraf”