Laura Lynn lanceert videoclip voor nieuwe single ‘Zo is het leven’: “Met dank aan de lezers van HLN”

MuziekZe voelt zich uitstekend in haar vel, maar ook Laura Lynn kent de weerhaakjes van het leven. Haar nieuwe single ‘Zo is het leven’ werd daarom niet alleen een oproep om vol te houden tijdens moeilijke momenten, het is eveneens een eerbetoon aan een van onze lezers. “Ik had via Het Laatste Nieuws gevraagd om levensverhalen met me te delen”, verduidelijkt de zangeres. “Eentje daarvan vormt nu de rode draad van mijn nieuwe videoclip.”

‘Zo is het leven’ is een levenslied pur sang, en via deze krant ging Laura Lynn (46) op zoek naar de gepaste invulling voor de bijhorende video. De zangeres vroeg aan haar fans en de lezers van Het Laatste Nieuws om hun ervaringen met haar te delen. Het doel? Een relaas eruit pikken, en dat op een mooie manier in beeld brengen. “De respons was enorm”, vertelt Laura Lynn. “Ik heb heel wat ontroerende dingen gelezen, waardoor ik nog maar eens besefte dat er enorm veel ellende is in de wereld.”

De zangeres pikte er uiteindelijk één verhaal uit. “Ik weet niet waarom, maar deze historie raakte meteen een gevoelige snaar”, legt de blonde nachtegaal uit. “En nu nog. Iedere keer als ik dat herlees, moet ik bijna wenen. Deze dame leerde een hele tijd terug de liefde van haar leven kennen. Hun geluk kon helemaal niet meer op toen ze enkele jaren later samen een dochtertje kregen. Alles ging goed, en ze beleefden fantastische momenten. Tot die man een tragisch ongeval kreeg en stierf. Dat is zo confronterend: zonder dat je er ook maar iets aan kan verhelpen, kan je plots je geluk kwijtspelen. Ze doet er echter alles aan om haar leven op de rails te houden, voor haar dochter. Ik ben zelf mama, en na de breuk met de papa van Eliana moest ik mezelf - weliswaar in veel mindere mate - ook opnieuw bij elkaar rapen.”

Volledig scherm Laura Lynn en de figuranten uit haar clip: Inge Verhouden en haar echte dochtertje Lynn en Bjorn Waalle, die de partner speelt. © Kristof Ghyselinck

Herboren als zangeres

Voor Laura Lynn betekent ‘Zo is het leven’ eveneens een nieuwe fase in haar carrière. “Ik ben gestart als schlagerzangeres, en zong ook een tijdje countrynummers”, legt ze uit. “Maar tijdens de coronaperiode besefte ik dat ik een andere richting uit wilde. Die van het levenslied, dus. Of ik dat niet beter wat vroeger had gedaan? Ik weet niet of ik dat had gekund. Drie jaar geleden kon ik ‘Zo is het leven’ niet zingen. Het was toen té donker in mijn hoofd. Als ik nu foto’s bekijk uit die periode, merk ik dat ik niet meer vrolijk was. Ik moest dus eerst uit mijn eigen put klauteren, voor ik ‘Zo is het leven’ op mijn pad kon verwelkomen.”

