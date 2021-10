Langverwachte comeback van Adele: over haar ex mag ze niet zingen, dan maar over nieuwe liefde?

MuziekNa een pauze van zes jaar is Adele (33) terug. De grootste zangeres van haar generatie brengt volgende week een nieuwe single uit, 'Easy On Me', die ook de voorbode lijkt van een vierde album. Al zal ze niet mogen zingen over haar recente scheiding, zo liet haar ex-man Simon Konecki vastleggen in een overeenkomst. Wat weten we al over de nieuwe plaat? En waar heeft Adele al die tijd gezeten?