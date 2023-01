Lana Del Rey gaat topless op nieuwe albumcover

Zangeres Courtney Love, een goede vriendin van Del Rey, is alvast fan van de sexy cover. “ Hell Yeah . Jij gekke diamant”, schreef de rockicoon als reactie op de foto. Ze vervolgde: “Soms is het leuk om topless te poseren. Jongens hebben het nu eenmaal ook gedaan. Ik hou ervan.” En ook de fans van de Amerikaanse zangeres zijn helemaal weg van de nieuwste cover. “Wow” en “Prachtig” en “Ze ziet er fantastisch uit” zijn slechts enkele van de lovende reacties op sociale media. Dat Del Rey sexy poseert voor een foto, is geen verrassing. Het is namelijk niet de eerste keer dat de Amerikaanse zangeres uit de kleren gaat. Zo stond ze in 2012 volledig naakt op de cover van het magazine ‘GQ’.

Naast de topless foto deelde de zangeres ook de tracklist van haar negende studioalbum. De plaat bevat onder meer samenwerkingen met Father John Misty, Bleachers en Tommy Genesis. De release van ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’ stond oorspronkelijk gepland op 10 maart, maar zal nu twee weken laten verschijnen. Dat liet de zangeres weten op Instagram. Op 24 maart kan iedereen luisteren naar de opvolger van ‘Blue Banisters’ en ‘Chemtrails Over The Country Club’ uit 2021. Er werd geen reden gegeven voor de vertraging.