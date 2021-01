Lag driehoeksverhouding aan de basis van Olivia Rodrigo’s monsterhit ‘Drivers License’?

Volgens fans schreef Olivia Rodrigo het nummer ‘Drivers License’ om een breuk met acteur Joshua Bassett (20) te verwerken. De twee leerden elkaar kennen op de set van ‘High School Musical: The Musical’, waar ze een koppel speelden. Maar volgens fans sprongen de vonken zo hard over tussen de twee, dat er ook naast de set sprake was van een romance. Die zou echter op de klippen gelopen zijn: in augustus postte Olivia een TikTok-filmpje online met de caption ‘And that’s on failed relationships’. In het filmpje was ‘All I Want’ te horen, een nummer dat Olivia schreef en in de reeks zong voor het personage van Joshua. Ook Joshua zou enkele nummers voor haar geschreven hebben - ‘Common Sense’ en ‘Anyone Else’. Daarnaar zou Olivia refereren in ‘Drivers License’: “Ik neem aan dat je niet meende wat je schreef in dat liedje over mij", zingt ze daarin. Ook de zin “Ik kreeg vorige week mijn rijbewijs, net zoals we altijd bespraken", lijkt naar Joshua te verwijzen. In een oud interview vertelde Olivia namelijk dat ze haar rijkunsten oefende in de auto van Joshua.

Die blonde Sabrina

Een relatie kan natuurlijk al eens op de klippen lopen, maar volgens de theorie is er meer aan de hand. Joshua werd namelijk de afgelopen tijd vaak gespot met Sabrina Carpenter (21), een andere actrice en zangeres. Ook naar haar lijkt Olivia te verwijzen in ‘Drivers License’. Ze zingt namelijk over een ‘blond meisje' dat ‘veel ouder is dan zij’. Tot zover klopt het, want Sabrina is inderdaad blond en vier jaar ouder dan Olivia. De zaak werd nog ingewikkelder toen Sabrina zélf een nummer uitbracht, ‘Skin’, dat over deze theorie leek te gaan. Zo zingt zij: “Misschien meende je het niet/ Misschien was ‘blond’ het enige rijmwoord.” En ook: “Jij hebt jouw kant van het verhaal verteld/ Nu vertel ik de mijne.”

(Lees verder onder de video.)

Kantelpunt

In een interview met Billboard houdt Olivia zich op de vlakte wanneer het over haar inspiratiebron gaat. “Het verhaal achter de single is het minst belangrijke deel", zegt ze. “Het slaat aan bij mensen omdat het zo emotioneel is. Al de rest is volgens mij niet belangrijk." En volgens Sabrina is er helemaal niets aan de hand. “Het was niet zo dat ik me stoorde aan een paar lijnen uit een (geweldig) nummer en er dan maar een diss track over schreef”, legt ze uit. “Ik bevond me gewoon op een kantelpunt in m’n leven, om heel wat verschillende redenen. En ik deed wat ik in zo'n situatie meestal doe: neerschrijven wat ik tegen m'n jongere zelf had willen zeggen." Ze voegt er nog aan toe dat het lied niet over één bepaald persoon gaat, maar over een combinatie van gebeurtenissen.

Puur toeval, een slimme pr-stunt of toch nog die driehoeksverhouding: alle pistes liggen dus nog open.

LEES OOK: