Laatkomer Lana Del Rey zorgde voor frustratie en technische problemen bij Guns N’ Roses: chaos was compleet op Glastonbury

MuziekDe uittocht in Werchter verliep de afgelopen weken niet bepaald vlot, maar ook het Britse festival Glastonbury kreeg dit weekend te maken met verschillende problemen. Tijdens het optreden van Guns N’ Roses namen bijvoorbeeld enkele technische problemen de bovenhand. De Amerikaanse zangeres Lana Del Rey, die nota bene zelf te laat was, werd dan weer kwaad toen haar microfoon uitgezet werd toen bleek dat ze niet van plan was om het afgesproken einduur te respecteren.

Over het optreden van de 38-jarige Lana Del Rey was alvast heel wat te doen. Normaal gezien moest de Amerikaanse artieste om 22.30 uur (lokale tijd) aan haar set beginnen. Uiteindelijk is de ‘Summertime Sadness’-zangeres pas om 23.00 uur aan haar optreden begonnen. Lana’s fans waren alvast niet te spreken over de vertraging: verschillende aanwezigen waren het beu om te wachten en gaven het dan ook op. Toen de zangeres eenmaal op het podium kwam, werd ze door sommige festivalgangers ook gewoon uitgejouwd.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Photo News

Het feit dat Lana Del Rey te laat was, bracht ook nog andere problemen met zich mee. Uiteindelijk had de Amerikaanse nog maar een uur de tijd om haar show af te werken. “We gaan ons moeten haasten omdat ik te laat was”, vertelde de zangeres aan het publiek. “Maar als ze de stroom uitschakelen, blijf ik doorgaan.” Omstreeks middernacht kreeg de zangeres haar gelijk, want plots deed haar micro het niet meer. Iets wat wederom veel boze reacties uitlokte. Hier en daar begonnen enkele aanwezigen te huilen. Enkele andere festivalgangers besloten om Del Rey opnieuw uit te jouwen. “Dit was echt een grap”, aldus een boze fan aan ‘The Mirror’. “Ze was één van de headliners, maar omdat ze zo laat was, was haar optreden gewoon verpest.”

Lana zelf was wel echter niet van plan om zich zomaar neer te leggen bij de beslissing van de organisatoren. De Amerikaanse weigerde om te stoppen met zingen. Als gevolg werd ze door enkele medewerkers van het podium geëscorteerd. In een poging om het goed te maken, ging Lana wel nog met enkele aanwezige fans.

Tal van problemen

En ook het optreden van Guns N’ Roses verliep niet zonder problemen. De Amerikaanse rockers hadden enkele issues met het geluid waardoor frontman Axl Rose amper te horen was. Iets wat ook Rose zelf niet ontgaan is. “Ik kan niet verder weg van het podium wandelen”, klonk het op een gegeven moment tijdens de show. “Als ik meer afstand neem, kan ik de band niet meer horen.” Volgens sommige aanwezigen was de Guns N’ Roses-frontman nadien wel iets beter te horen. Al stond het geluid van de instrumenten nog steeds veel te luid.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Photo News

Het optreden van Lewis Capaldi werd dan weer gekenmerkt door stemproblemen, waarbij de Schotse zanger suggereerde dat hij mogelijk weer een pauze zou moeten inlassen. Capaldi verontschuldigde zich meerdere keren bij het publiek. “Het spijt me echt. Ik ben een beetje boos op mezelf. Jullie zijn allemaal hierheen gekomen en mijn stem is aan het wegvallen.” Tegen het einde van zijn optreden was Capaldi nauwelijks nog hoorbaar. Bij zijn hit ‘Someone You Love’, vulde het publiek voornamelijk de teksten in, terwijl Capaldi grotendeels stil bleef.

Tijdens het optreden van Lizzo liep het dan weer om een hele andere reden mis. Toen een fan plotseling flauw viel, was er heel eventjes sprake van paniek. “Het was heel eng”, aldus een ooggetuige aan ‘The Mirror’. “Ik stond naar Lizzo te kijken toen ik plots een luide knal hoorde. Toen ik me omdraaide, zag ik een man op de grond liggen.” Ze vervolgt: “Niet veel later deed de man zijn ogen weer open. Hij heeft verder naar de rest van het concert gekeken, maar hij is wel de hele tijd op de grond blijven liggen.” De man werd op zijn beurt wel nog nagekeken door enkele medewerkers van het festival, maar gelukkig bleek er niets ernstig aan de hand te zijn.

Paniek in het publiek

Ook voor fans van Arctic Monkeys was het geen topavond. Volgens verschillende aanwezigen had de band een aantal nummers “vertraagd”. “Ik weiger om te geloven dat mensen het leuk vinden om op deze manier live naar Arctic Monkeys te kijken”, klonk het bij iemand uit het publiek. “Het leek wel alsof ze de hele tijd naast de toon zongen. Ze waren gewoon traag en lui. Hun nummers zijn geweldig, maar op het podium bleef er niet veel van over.” Iemand anders had dan weer het volgende te zeggen: “Er is niets mis met trage nummers, maar ‘R U Mine’ kan je gewoon niet traag spelen. Het is er niet voor gemaakt en fans vinden het ook gewoonweg niet leuk.” En net zoals bij de Amerikaanse zangeres Lizzo liep er hier ook iets mis in het publiek. Toen bleek dat er een festivalganger onwel geworden was, besloot Arctic Monkeys om hun optreden heel even stil te leggen.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Joel C Ryan/Invision/AP

Last but not least was er ook veel te doen rond het optreden van de bij ons minder bekende Billy Nomates. De Britse zangeres kreeg na haar optreden ontzettend veel kritiek op haar performance. Nomates eiste op haar beurt dat beelden van haar show verwijderd moesten worden van het online platform van de BBC. Verder liet de artieste ook weten dat ze van plan is om te stoppen met zingen na het laatste optreden van haar zomertournee.

In een verklaring zei de artieste het volgende: “Het niveau van persoonlijk misbruik op de sociale media van BBC is gewoon krankzinnig.” Ze vervolgt: “Ik heb gevraagd om alle beelden te verwijderen. Ik weet dat mijn muziek niet voor iedereen is.” Nomates zei verder ook nog dat ze weet dat er heel veel muziekliefhebbers zijn die haar niet beoordelen. “Maar de hoeveelheid kritiek gaat er gewoon over. Na deze zomer zijn er geen shows meer.”

LEES OOK: