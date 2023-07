Kylie Minogue maakt debuut in Las Vegas: “Ik heb het verdiend”

Op haar 55ste maakt Kylie Minogue dit najaar haar debuut in Las Vegas, in navolging van onder meer Céline Dion en Britney Spears. Dat kondigde ze zelf aan tijdens een persbijeenkomst in het Pendry Hotel in West Hollywood. “Ik heb een paar keer opgetreden in Vegas, vooral als onderdeel van de ‘Showgirl’-tour in 2004. Dat voelde toen al Vegas-waardig. We droomden ervan om ooit een show in Vegas te brengen”, vertelt ze. “Jaren geleden dacht ik dat ik dat alleen wilde doen als ik jonger was, niet op het einde van mijn carrière. Nu is de tijd rijp. Ik heb het verdiend en heb de ervaring om er echt van te genieten.”