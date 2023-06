Kylie Minogue maakt comeback dankzij TikTok: nieuwe single ‘Padam padam’ prijkt in de hitlijsten

MUZIEKKylie Minogue (55) maakt een comeback van jewelste. De Australische zangeres, die in 2001 wereldberoemd werd met ‘Can’t get you out of my head’, verovert met haar nieuwe single ‘Padam padam’ menig hart. Het populaire nummer gaat inmiddels al gretig rond op TikTok. En hoewel de single eerst niet werd gedraaid door traditionele radiostations, klimt de song intussen naar de top van de hitlijsten.

Op 18 mei 2023 blies Kyle Minogue nieuw leven in haar muzikale carrière met ‘Padam padam’. Toch was haar hernieuwde succes niet vanzelfsprekend. Radiostations waren niet al te enthousiast over het nieuwe nummer, dat inspiratie haalde uit de gelijknamige hit van Edith Piaf uit 1951. Er werd gevreesd dat het lied over de liefde enkel en alleen de oudere generatie zou aanspreken.

Maar niets is minder waar. Nadat de Australische zangeres zelf uitpakte met een aanstekelijk dansje in haar videoclip, ging de bal al snel aan het rollen. Zo wordt er op TikTok uitbundig gedanst op ‘Padam padam’ en ook op Twitter is het lied razendpopulair. Er bestaan al talloze meme’s over de betekenis van de titel (een verwijzing naar de hartslag, red.).

#newmusic #padampadam ♬ Padam Padam - Kylie Minogue @kylieminogue Making it up!! ❤️PADAM PADAM❤️ with @HOLLYWOOD and these amazing dancers! #kylieminogue

Het succes zorgde ervoor dat het nummer dan toch overwaaide naar de radio. In Australië heeft Monigue voor het eerst in een decennium opnieuw een nummer 1-hit gescoord. Het gaat dan ook erg hard voor ‘Padam padam’. Zo staat prijkt het lied bovenaan in de ‘UK Big Top 40' en in de officiële hitlijsten van het Verenigd Koninkrijk behaalt ‘Padam padam’ een achttiende plek. Opmerkelijk: het nummer staat nog niet in de hitlijsten van de Verenigde Staten. Haar laatste hit in Amerika dateert alweer van 2001. Toen bekoorde ze de harten van de Amerikanen met ‘Can’t get you out of my head’

Het is duidelijk dat sociale media-gebruikers, generatie Z én ook de oudere generaties wild zijn van het nieuwste deuntje van Minogue. De retrobeats van ‘Padam padam’ zijn duidelijk generatieoverschrijdend. “Ik sta met één been in de oude wereld en met het andere in de nieuwe wereld”, vertelde de zangeres daarover in ‘The Guardian’. “Ik bewonder de mensen die heel goed zijn met sociale media. Zelf doe ik vooral mijn best. In het begin vond ik het moeilijk om mijn weg erin te vinden. Maar eenmaal je dat voorbij bent, is het een fantastisch medium. Ik vraag me af hoe mijn carrière er had uitgezien als sociale media in 2001 ook al had bestaan.”

Volledig scherm Kylie Minogue © Getty Images

In 1980 brak Kylie Monigue voor het eerst door. In de jaren 2000 stond de Australische zangeres bovenaan alle hitlijsten met ‘Spinning Around’. Het jaar daarop scoorde ze met ‘Can’t get you out of my head’. In totaal heeft de artiest zeven nummer 1-hits gehad in het Verenigd Koninkrijk. De afgelopen jaren zette Monigue haar muziekcarrière op een lager pitje. Ze wilde focussen op haar acteerwerk en haar miljoenenbedrijf in de wijnsector.

Maar met ‘Padam padam’ lijkt ze klaar voor het tweede deel van haar muziekcarrière. Op 22 september verschijnt haar zestiende album ‘Tension’. “De muziek is een mix van persoonlijke reflectie, clubverlating en melancholische hoogtepunten”, vertelde ze daarover. Later dit jaar gaat Minogue op tournee doorheen het Verenigde Koninkrijk. Het markeert haar grootste tournee in vijf jaar tijd.

