Kunnen we binnenkort weer naar concerten? Sportpaleis Group maakt plannen voor oktober

Celebrities Geheime zoon met ex-pornoster en jarenlange vete om Rihanna: het bewogen leven van Drake, de rapper die records blijft breken

20 januari Het zijn gouden tijden voor rapper Drake (33). Recordtijden zelfs, want de songwriter is erin geslaagd om als eerste artiest ooit meer dan 50 miljard streams te behalen op Spotify. Al meer dan tien jaar scoort Drake de ene hit na de andere, maar over z’n privéleven blijft de rapper heel gesloten. Zo probeerde hij de geboorte van z’n zoontje Adonis zo lang mogelijk geheim te houden. Een portret van de man achter het muzikale genie.